E’ il ballerino Dario Schirone l’eliminato del Serale di Amici 21, uscito ad un passo dalla finale del talent show di Maria De Filippi. Dario è stato l’unico, tra i suoi compagni giunti in semifinale, ad essere eliminato nella puntata di ieri 7 maggio 2022. Dopo la sua eliminazione, come di consueto, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo raccolte da Witty Tv.

Ho bisogno di continuare, in realtà, è come se tu saltassi la colazione, il pranzo e la cena, poi a una certa mi viene fame e di morire di fame non ho voglia. Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto perché l’ho sentito, anche quando magari ero sotto tono durante le lezioni in sala e l’ho fatto semplicemente perché non mi piace fingere che vada tutto bene, proprio perché questo rapporto con quello che faccio è proprio pulito, è vero per questo non mi va di fingere. Ho dato tutto quello che potevo, con tutte le sicurezze. Penso di aver agito nel modo più forte che potevo.

Il ballerino Dario si è detto contento di tutto ciò che ha fatto, liti comprese, ed ha aggiunto:

Per concludere, Dario ha aggiunto:

Stando qua ho sentito la necessità di dovermi sbloccare altrimenti quel passo in avanti in più non lo potevo fare e allora per la prima volta ho recuperato tante cose della mia vita, ho avuto un momento in cui ho riflettuto tanto, mi sono detto la verità di quello che mi è successo, l’ho raccontata e ciascuno è riuscito a darmi un pezzo del puzzle per farmi andare avanti. Mi prometto che sarò sempre vero con me stesso e qualsiasi cosa farò, che sia danza o altro, non mentirò a me stesso facendomi credere qualcosa piuttosto che un’altra.