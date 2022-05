Eliminato Serale Amici 21, semifinale: ecco chi sono i finalisti

Penultimo appuntamento con il serale di Amici 21 e nuovo eliminato ad un passo dalla finale che andrà in onda domenica 15 maggio 2022. La ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi volge al termine e proprio durante la semifinale sono stati resi noti i nomi dei finalisti.

Eliminato Serale di Amici 21: Dario fuori nella semifinale

A lasciare il talent show ad un passo dalla finale del serale di Amici 21 è stato Dario. Il ballerino è stato l’unico eliminato della puntata che è stata ricca di sfide e colpi di scena.

Ma chi è andato in finale? Sissi è stata la prima allieva a garantirsi un posto nell’ultima puntata di Amici 21. Il secondo concorrente a guadagnarsi la maglia della finale è stato Michele Esposito dopo una sfida proprio con Dario.

Quindi Luigi Strangis si è preso il suo meritatissimo posto in finale. A loro si sono aggiunti gli altri finalisti: Albe, Alex e Serena.

Dario, dunque, è stato l’eliminato della puntata e proprio a lui Maria De Filippi ha detto: “Spero tu creda in quello che fai, so quanto ci tenevi, però i posti sono quelli che sono. Non è una bocciatura”.