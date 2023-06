Cristian Babalus, chi è il fidanzato di Chanel Totti: con la figlia di Ilary Blasi in studio alla finale dell’Isola

Cristian Babalus è il fidanzato di Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La giovane coppia di fidanzati era presente ieri, in studio, durante la diretta della finale dell’Isola dei Famosi 2023, catalizzando inevitabilmente l’attenzione da parte del pubblico di spettatori.

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, aveva già anticipato la sua presenza postando prima della diretta uno scatto insieme alla madre (foto in apertura). Tuttavia, proprio durante la messa in onda, le telecamere del programma hanno indugiato diverse volte proprio sul primo piano della giovane, in compagnia del fidanzato Cristian Babalus.

I due piccioncini sedevano in prima fila tra il pubblico della trasmissione. Chanel Totti e Cristian Babalus sono fidanzati ormai da qualche mese. Nel dettaglio, i due uscirono allo scoperto un paio di mesi fa dopo l’esplosione di un piccolo gossip. Lui, scrive Cosmopolitan.com ha 20 anni ed è romano.

Su TikTok ha un interessante seguito (oltre 17 mila follower) e qui non mancano gli scatti di coppia condivisi dal ragazzo. Da ciò che si apprende in rete, Cristian gestirebbe un negozio di abbigliamento sportivo a Roma ed è appassionato di tatuaggi e auto sportive. Nonostante la sua giovane età sarebbe già padre di una bambina nata da una sua precedente relazione.