Dopo i genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, a finire al centro del gossip è stata la figlia Chanel. La ragazza è stata tirata in ballo da una star di TikTok, Martina De Vivo, che l’ha accusata sul noto social di essere stata l’amante di Cristian Babalus, suo ex fidanzato nonché padre di sua figlia.

Chanel Totti al centro del gossip bomba: le accuse della Tiktoker Martina De Vivo

La nota tiktoker, mamma di una bimba, rispondendo ad un commento scritto da un utente che accusava l’ex fidanzato di averla tradita con Chanel Totti ha replicato in un video di poco più di due minuti:

‘Abbiamo visto il tuo ex con Chanel Totti’, sì è vero. Ad oggi mi sento di raccontarvi tutto quello che è successo. Dato che mi seguite da tanto tempo, anche se non sono famosa, ho avuto molto seguito su TikTok. Avete visto la mia relazione con Cristian, quando sono rimasta incinta e mi avete sempre seguita. Quindi voglio raccontarvi come sono andate realmente le cose, perché penso che sia giusto.

Martina ha proseguito ancora:

Con la bambina che non aveva neanche 2 mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che ancora conviveva con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e tutto, lei nega: ‘No, non è vero…’ di qua è di là. Lui, dopo qualche giorno viene a vedere la bambina e io gli faccio vedere tutte le prove e lui mi conferma che era vero. Oltretutto diceva di amarmi, tutte queste cose qua. Io ovviamente caccio di casa lui, già quando ho visto la chiamata. Scrivo a lei.

La star di TikTok – conta oltre 217 follower – ha accusato la figlia di Ilary e Totti che a sua volta avrebbe replicato:

Lei mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian perché la bambina non ce l’ha lei. Ebbene sì quindi lei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata, con una figlia a casa, perché il problema non è il suo. Perché quando si sono cominciati a sentire, Cristian stava ancora a casa mia. Quindi lei ha fatto l’amante, o almeno a casa mia così si chiama.

Quindi Martina ha tirato in ballo l’educazione che sarebbe stata impartita a Chanel, parlando anche di valori. Il tutto, chiaramente, senza alcuna prova, sebbene la De Vivo abbia promesso che avrebbe postato su Instagram tutte le prove.