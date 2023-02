Ilary Blasi si prepara al grande ritorno in tv, dopo aver finora popolato le pagine di gossip. Dopo la rottura dal marito Francesco Totti e dopo il ritrovato amore con Bastian, Ilary è pronta anche a riprendere in mano la conduzione, in vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Non prima però di approdare a Verissimo.

Ilary Blasi torna a Verissimo: di cosa parlerà?

L’amica Silvia Toffanin, infatti, è pronta ad accogliere nello studio del suo programma del weekend Ilary Blasi. La sua presenza in realtà è attesa da tempo, esattamente da quando è stata confermata la separazione da Francesco Totti. Ad oggi però la conduttrice non ha mai ceduto al gossip sul suo conto.

Adesso, in vista della nuova edizione dell’Isola che la vedrà nuovamente protagonista in tv, Ilary si appresta a concedere la sua prima intervista televisiva dopo la fine del suo matrimonio. E secondo Dagospia, non potrebbe che accadere nel salotto dell’amica Silvia.

Non è detto che la Toffanin, con la sua consueta sensibilità, possa azzardare anche a qualche domanda sulla sua attuale vita privata. Ecco cosa scrive in merito Giuseppe Candela su Dagospia:

Ilary Blasi si prepara a tornare in tv, da aprile alla guida della nuova edizione dell’Isola dei Famosi (si fa per dire). Per questa ragione concederà la sua prima intervista all’amica Silvia Toffanin, a Verissimo ufficialmente per ragioni promozionali di rete. Ma sarà anche l’occasione giusta per parlare (forse non tanto) della rottura con Francesco Totti e del nuovo amore con Bastian (cosa più probabile)?

Tra meno di due mesi prenderà il via l’Isola dei Famosi. Secondo TvBlog, la data di partenza è fissata al prossimo 17 aprile, subito dopo le festività pasquali.