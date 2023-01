Ilary Blasi ed il fidanzato Bastian Muller non si nascondono più: il gesto social che conferma la storia

Ilary Blasi conferma la storia con il fidanzato Bastian Muller dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Mentre quest’ultimo ha voltato definitivamente pagina con la nuova compagna Noemi Bocchi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di vivere ormai alla luce del sole la sua nuova relazione.

Ilary Blasi ed il fidanzato Bastian Muller: il loro amore alla luce del sole

Nelle passate ore, la conferma del fidanzamento in corso con Bastian Muller è giunta via social, attraverso una serie di scatti che immortalano una romantica serata in dolce compagnia. A confermare la presenza di Bastian, il tag alla foto di una cena a lume di candela.

La coppia ha deciso di prendersi un po’ di tempo per viversi, durante una vacanza nella romantica Parigi. Ed Ilary ha immortalato tutto (o quasi) in alcuni scatti postati nelle sue Instagram Stories nelle quali oltre a taggare l’imprenditore tedesco si vede anche la mano dell’uomo che afferra la caviglia della Blasi. I due sono in auto e lei tiene i piedi sulle gambe del fidanzato.

Nei precedenti scatti Ilary Blasi è in una stanza d’hotel mentre si fa probabilmente immortalare proprio da Bastian.

Chi è Bastian Muller

A svelare la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller era stato il settimanale Chi lo scorso novembre. Lui è un noto imprenditore, erede di una famiglia di costruttori. La coppia era stata paparazzata la prima volta a Zurigo e successivamente in altre vacanze insieme, a St. Moritz, prima di approdare a Parigi.