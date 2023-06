Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 è stato Marco Mazzoli. Dopo 64 giorni vissuti in Honduras, nonostante l’abbandono per motivi di salute di Paolo Noise, lo speaker de Lo Zoo di 105 ha conquistato la finale del reality. L’amico dallo studio ha dedicato successivamente un messaggio al vincitore.

Al termine della puntata finale dell’Isola dei Famosi 2023, vinta da Marco Mazzoli, Paolo Noise ha condiviso un post Instagram in cui esprimeva tutta la sua felicità:

Proprio Noise aveva convinto Mazzoli a prendere parte al reality e successivamente, quando aveva dovuto abbandonare l’Isola era riuscito a far promettere all’amico che avrebbe vinto anche per lui. E così è stato.

Paolo Noise è stato anche tra coloro che inevitabilmente Marco Mazzoli ha ringraziato al momento della vittoria, che ha voluto dedicarla a Chico Forti, in carcere in America da 24 anni, sebbene si sia sempre dichiarato innocente:

[…] e una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d’uscita…