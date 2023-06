Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi 2023: ecco la classifica finale

Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi 2023. Il vincitore dell’edizione condotta su Canale 5 da Ilary Blasi si è aggiudicato il montepremi di 100.000 euro: ecco tutte le altre posizioni in classifica.

Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi 2023

Marco Mazzoli ha vinto l’Isola classificandosi in prima posizione. Secondo posto per Luca Vetrone e terza posizione per Andrea Lo Cicero. Quarto posto per Pamela Camassa. In quinta posizione abbiamo trovato Alessandra Drusian e al sesto posto si è classificata Cristina Scuccia.

La scheda del vincitore

«Padre dello zoo», è uno dei più noti conduttori radiofonici italiani conosciuto principalmente per aver ideato il programma: “Lo Zoo di 105”, su Radio 105. Dopo aver trascorso molti anni della sua vita in Italia, Marco ha deciso di fare ritorno in USA, luogo in cui ha passato la sua infanzia e dove attualmente vive con sua moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Marco Mazzoli è l’unico salvo dal prossimo televoto! #Isola pic.twitter.com/PVnqHZLkNv — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 19, 2023