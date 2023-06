Pamela Camassa vince l’Isola dei Famosi? Parla Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia, a poche ore dalla finale de L’Isola dei Famosi, ha condiviso un lungo post sui social dove confida per quale motivo Pamela Camassa dovrebbe vincere il programma.

Oggi è il giorno della finale dell’Isola dei Famosi. Sai perché dovresti vincere tu? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’isola, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente. Non proprio come me.

È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate, proprio come quando lascio i piatti da lavare nel lavandino. Ma sei umana anche tu. Sottolineo che è pur sempre un gioco, ci mancherebbe, ma sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi, fame, sonno, stanchezza, mosquitos.