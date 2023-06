Vincitore Isola dei Famosi 2023: quanto guadagna? Il premio della finale

E’ ufficialmente tempo di finale dell’Isola dei Famosi 2023. Oggi, 19 giugno, conosceremo il vincitore della 17a edizione del reality condotto da Ilary Blasi nel prime time di Canale 5. Ma cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata del programma? Scopriamo cosa dicono le anticipazioni sulla finalissima.

Vincitore Isola dei Famosi 2023: le anticipazioni della finale

Anche la finale dell’Isola dei Famosi 2023 andrà in onda in diretta dall’Honduras, con l’intervento di Alvin, nei panni di inviato. Uno dei naufraghi tra Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian sarà il vincitore dell’edizione.

Se per gli scommettitori Mazzoli avrebbe le maggiori possibilità di conquistare la finale dell’Isola, potrebbero non mancare i colpi di scena dell’ultimo minuto. Sicuramente anche la finalissima sarà caratterizzata da sfide, prove e televoti flash. Il vincitore dell’edizione si aggiudicherà il montepremi di 100.000 euro.

Ma partiamo con il primo eliminato della serata: uno tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo, secondo le volontà del pubblico da casa.

Nessuno dei finalisti si aspetta che un naufrago possa rientrare in gara dall’Ultima spiaggia. Lo scopriranno solo con l’arrivo di Alessandra Drusian in Playa. Come la prenderanno?

I naufraghi riceveranno, inoltre, una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras prima di scoprire il vincitore indiscusso.