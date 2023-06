Chi vince l’Isola dei Famosi 2023: quote vincitore, ecco il favorito

Chi vince l’Isola dei Famosi? Tutto pronto per la finale di lunedì 19 giugno. Il reality show di Canale 5 questa sera decreterà il vincitore: per gli analisti di Scommessemania e Betflag, il favorito è Marco Mazzoli.

Chi vince l’Isola dei Famosi 2023: Marco Mazzoli il favorito

Lo speaker radiofonico è offerto a una quota tra 1,35 e 1,40 davanti a Pamela Camassa, che vale tra 6 e 6,50, e all’ex suor Cristina, che oscilla tra 5 e 8 volte la scommessa.

Lontani a 15 l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian, riporta Agipronews, ripescata dall’ultima spiaggia con il televoto del pubblico a casa, stessa quota anche per l’influencer Luca Vetrone.

Eliminato Isola dei Famosi 2023, finale 19 giugno: Luca o Cristina, ecco cosa dicono i sondaggi https://t.co/29pgwjLoGU#isola — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 19, 2023

Le anticipazioni della finale

Lunedì 19 giugno in prima serata su Canale 5, appuntamento con la finale de “L’Isola dei Famosi”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).