A distanza di neppure una settimana dal loro ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono finalmente diventati genitori! Grande gioia per i due ex gieffini che proprio nella spiatissima Casa si sono conosciuti ed innamorati.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: benvenuto al piccolo Gabriele!

Oggi, sabato 19 febbraio, Clizia e Paolo hanno dato il tanto atteso annuncio: sono diventati genitori del loro piccolo Gabriele! Per Clizia si tratta del secondo figlio dopo Nina, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina. Il giovane Ciavarro invece vive per la prima volta l’emozione di diventare papà.

Gli sgoccioli della gravidanza per la Incorvaia non sono stati semplici a causa del Covid, ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio. La gioia più grande è arrivata ed ovviamente entrambi i neo genitori hanno deciso di condividerla sui social pubblicando la loro prima foto insieme al piccolo Gabriele!

