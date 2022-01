Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno a breve genitori, ed intanto annunciano l’intenzione di sposarsi. Lo hanno fatto ospiti della trasmissione Verissimo nella puntata di oggi 15 gennaio. “Il matrimonio sì, ci sarà sicuramente”, ha svelato Paolo Ciavarro.

Incalzato da Silvia Toffanin, Paolo Ciavarro ha annunciato il matrimonio con la compagna Clizia Incorvaia ma ha anche precisato: “non sarà a breve”. La donna ha scherzato: “Prima aspettiamo l’anello…”.

Il giovane Ciavarro ha confidato al rotocalco di Canale 5 del sabato pomeriggio:

Clizia ha fantasticato sulla cerimonia asserendo:

E poi magari sarà carino con il piccolo che farà da paggetto al mare, o immersi nella natura toscana, non solo so, con poche persone perché per me sarà un secondo appuntamento…