Arisa esclusa da Sanremo 2022: perché sognava di essere tra i Big in gara

Tra i grandi nomi esclusi da Amadeus al Festival di Sanremo 2022 c’è anche quello di Arisa. La cantante e vincitrice di Ballando con le Stelle, ospite di Verissimo ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin della sua esclusione dalla kermesse canora più importante d’Italia.

Arisa scartata a Sanremo 2022 da Amadeus

Era il 2009 quando Arisa vinse il Festival di Sanremo con “Sincerità”. Da allora di strada ne ha fatta tanta, ma questa volta Amadeus l’ha scartata a Sanremo 2022. Quest’anno dunque, non vedremo Rosalba Pippa sul palcoscenico dell’Ariston ed a Verissimo ha commentato così ha sua esclusione dalla kermesse in scena dal primo febbraio prossimo:

Mi è dispiaciuto di non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti.

Dopo aver preso con diplomazia la sua esclusione, Arisa ha anche svelato perché sognava di salire sul palco dell’Ariston come Big in gara: per partecipare all’Eurovision Song Contest, come accaduto con i Maneskin:

Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero. Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese.