Francesca Michielin a Sanremo 2022 con Emma Marrone: il ruolo inedito

Francesca Michielin salirà sul palcoscenico del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Emma Marrone. Niente duetti ma un meraviglioso ruolo inedito, così come svela la cantautrice salentina sul suo account di Instagram.

La vincitrice di Amici 9 gareggia a Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta è così” che anticipa il nuovo album in studio. Emma Marrone torna al Festival al fianco di Francesca Michielin che dirigerà l’orchestra durante la sua esibizione:

Ogni Volta È Così. Canta Emma. Dirige l’orchestra Francesca Michielin. Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica.