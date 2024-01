In queste ore è stato vandalizzato a Roma il negozio di Chiara Ferragni con delle parole particolarmente dure nei suoi confronti: “Bandita”, “Truffatrice”, questo ciò che hanno scritto sulla vetrina.

Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma: “Truffatrice”

Il negozio dell’imprenditrice digitale si trova al numero 152 di via del Babuino, una delle strade dello shopping di lusso più rinomate della capitale.

Le scritte, create con un pennarello, stanno catturando l’attenzione di passanti e turisti (soprattutto quelli italiani) che oggi pomeriggio sono usciti per festeggiare il Capodanno con una passeggiata nel centro città.

La prima scritta è stata apposta sulla targa con il logo del brand, nome e cognome accompagnati dall’occhio iconico.

L’altra compare direttamente sulla superficie della vetrina, dietro alla quale un manichino indossa un vestito rosso di paillettes, un braccialetto e una pelliccia chiara sulle spalle.

Le luci del negozio sono accese, permettendo di vedere l’interno del locale, tutto fucsia, che, tuttavia, è vuoto: essendo Capodanno, il negozio è rimasto chiuso per l’intera giornata.

Tuttavia pare che le scritte apparse nel negozio di Chiara Ferragni siano state già cancellate.

L’atto vandalico probabilmente riguarda il caso del Pandoro Balocco che ha scaturito l’indignazione generale ed alcuni, come in questo caso, hanno preso posizione in modo sbagliato.