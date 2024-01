Torna il sereno in casa Ferragnez. Proprio in occasione della sera di Capodanno, Chiara Ferragni ricompare sui social in un video postato dal marito Fedez. La sensazione è che proprio il calore della famiglia unita abbia permesso a Chiara di tornare a sorridere dopo il caso del Pandoro Balocco, con tutte le conseguenze che ne sono derivate.

Chiara Ferragni ricompare in un video social

“Buon anno in anticipo”, ha scritto Fedez nella didascalia al video in cui si vede la famiglia al completo, con i bambini pronti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nella breve clip si vede Chiara sorridere in occasione dei festeggiamenti anticipati, pensati appositamente per i bambini.

Questa è stata per la Ferragni la prima presenza social dopo il video di scuse che ha fatto seguito alla maxi multa dell’Antitrust. In realtà, la sua presenza si era già vista sotto forma di like a post della sua famiglia. Il silenzio però ha ampliato l’attesa del suo prossimo post con il quale inaugurerà ufficialmente il nuovo anno.

Questo infatti rappresenterà la mossa ufficiale con la quale Chiara Ferragni tenterà di recuperare la sua immagine dopo la crisi reputazionale che l’ha travolta nelle passate settimane.

A proposito del caso Pandoro, i legali della Ferragni a LaPresse hanno escluso l’esistenza di reati. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle Procure di Milano, Trento, Cuneo e Prato. L’imprenditrice sarebbe pronta a collaborare e gli stessi legali si sono detti disposti a fornire agli inquirenti tutti i chiarimenti.