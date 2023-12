Il Natale di Fedez e delle sorelle Ferragni: dov’è Chiara? Come sono cambiati i piani dei Ferragnez

La famiglia Ferragni non si è riunita per questo Natale. La conferma arriva dalle Stories su Instagram di Fedez e delle sorelle di Chiara, Francesca e Valentina Ferragni. Ma che fine ha fatto, invece, l’imprenditrice? Dopo il caso Balocco, seguito dal video delle scuse in lacrime, Chiara ha scelto il silenzio.

Il Natale di Fedez, Chiara e delle sorelle Ferragni

Nelle passate ore, Fedez è tornato attivo sui social postando alcune Instagram Stories dalla sua nuova casa milanese. Oltre a riprendere alcuni brevissimi momenti insieme ai suoi figli durante l’apertura dei regali, ha postato anche un video in cui si diletta a suonare la chitarra mentre i due bambini si divertono. Sullo sfondo, il padre che lo invita ad andare a tavola.

Di Chiara Ferragni però, neppure l’ombra. Evidentemente Fedez ha preferito trascorrere il Natale con la famiglia, ma non è chiaro se fosse o meno presente la moglie, i cui social continuano a restare spenti.

E le sorelle Ferragni? Francesca e Valentina hanno deciso di trascorrere insieme il Natale in montagna, come si può notare dalle relative Instagram Stories.

E’ molto probabile che i piani dell’intera famiglia Ferragni siano ampiamente cambiati dopo il caso del Pandoro Balocco e forse non solo in occasione delle festività natalizie. Indubbiamente sono mutate le loro attività social, come emerge dal silenzio della stessa imprenditrice.