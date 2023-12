Il caso Balocco ha scatenato l’opinione pubblica e non solo. A quanto pare in Casa Ferragnez non si respira di certo una bella arietta e Chiara Ferragni non esce dal suo loft mentre Fedez “medita vendetta”.

Caso Balocco: Fedez vuole licenziare il manager di Chiara Ferragni

Secondo ciò che riportano i colleghi di Today.it, Fedez vorrebbe licenziare il manager di Chiara Ferragni.

Secondo quanto svelato da Guia Soncini su Linkiesta, sembra proprio che il rapper non sapesse nulla del milione di euro intascato dalla moglie con le vendite del pandoro firmato Ferragni lo scorso anno, soldi che, secondo gli spot pubblicitari di Chiara e Balocco, sarebbero dovuti finire tutti all’Ospedale Regina Margherita di Torino ma così non è stato, o almeno, solo in parte. Fedez non sarebbe molto felice del comportamento di sua moglie e che non era assolutamente a conoscenza del milione incassato con le vendite del pandoro, infuriandosi per questo una volta scoperto. E sembra proprio che sia stato lui a costringere Chiara Ferragni a fare la donazione spontanea di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino, di cui Chiara parla nel cosiddetto “video del pentimento”.

E ancora: