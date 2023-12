Qual è la situazione attuale di Chiara Ferragni in seguito agli sviluppi relativi al caso del Pandoro Balocco? Emergono segnalazioni di un periodo particolarmente difficile per la nota influencer che, secondo una giornalista, non uscirebbe di casa.

Chiara Ferragni, il retroscena: “E’ distrutta, non esce di casa da giorni”

La controversia legata al pandoro Balocco e a Chiara Ferragni rimane un argomento di grande risonanza per numerosi media italiani.

Attualmente, l’attenzione si sposta non solo sulle scuse dell’imprenditrice, ma anche sul suo stato emotivo presente.

Secondo quanto dichiarato da Mariella Milani, ex caporedattore del Tg2, sembra che la Ferragni si trovi in uno stato di sconforto e si sia isolata in casa da diversi giorni.

In un’intervista con l’Adnkronos, Mariella Milani ha condiviso informazioni riguardanti la condizione dell’imprenditrice digitale dopo l’agitazione generata dalla vicenda del pandoro Balocco:

Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste.

E per quanto riguarda il video delle scuse:

Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andata già sold out.