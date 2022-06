Poco dopo l’ultimo Festival di Sanremo 2022 che ha visto trionfare Mahmood e Blanco, quest’ultimo ha messo fine alla sua relazione con la fidanzata storica, Giulia Lisioli. E’ passato poco tempo ed il giovane artista 19enne sembra aver ritrovato l’amore al fianco della ballerina Martina Valdes. Nelle passate ore, la ex di Blanco ha deciso di rompere il silenzio tornando a parlare della sua storia con il cantante.

Blanco, interviene la sua ex Giulia

Durante una diretta TikTok, Giulia, la ex fidanzata di Blanco, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower svelando dei dettagli inediti a proposito della sua storia con il cantante bresciano.

La giovane ha svelato come ha affrontato la fine della lunga storia d’amore con Blanco, asserendo di aver già superato il dolore iniziale, senza tuttavia nascondere di avere molto sofferto:

Giulia ha dimostrato una certa maturità nel parlare dell’attuale fidanzata del suo ex asserendo:

Lui ha preso delle scelte, spero che possa stare bene con l’altra persona: io l’ho superata. Quell’altra, come dite voi, ha un nome e mi dispiace per le cattiverie contro di lei che non c’entra niente nella nostra vecchia relazione.