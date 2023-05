L’attrice Bella Thorne sposa Mark Emms. La notizia dell’imminente matrimonio è stata confermata da una serie di scatti che lasciano pochi dubbi in merito alle intenzioni della coppia. Bella ha postato nelle passate ore alcune foto in cui si mostra col compagno ed imprenditore Mark Emms, mentre sfoggia un bellissimo anello.

Bella Thorne sposa Mark Emms

Nozze vicine per Bella Thorne e Mark Emms? Ne sapremo certamente di più prossimamente, ma per adesso dobbiamo accontentarci di ammirare il gioiello che l’ex star della Disney sfoggia con orgoglio nei suoi recenti scatti social.

Bella si mostra con disinvoltura ed orgoglio insieme al compagno, l’imprenditore Mark Emms, creatore del brand Bad Vegan. I due si sono conosciuti un anno fa alla festa di compleanno di Cara Delevingne a Ibiza, dove sarebbe scoccato il colpo di fulmine.

Secondo anello di fidanzamento dopo quello di Benji (che sforna la ‘nuova’ hit estiva)

Quello postato sui social, per Bella Thorne sarebbe il secondo anello di fidanzamento. Nel 2021 aveva annunciato di essersi ufficialmente fidanzata con il cantante Benjamin Mascolo dell’ex duo Benji e Fede. Dopo tre anni di relazione però, la loro storia è giunta al capolinea nel giugno dello scorso anno, quando il cantante aveva dichiarato in un post su Instagram:

La nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a belle unioni e promesse tra le persone. Le relazioni nascono e muoiono, come le persone, è il ciclo naturale della vita e io l’ho pienamente accettato […] Auguro solo il meglio a questa persona e le starò sempre vicino.

A proposito di Benji, il cantante proprio in questi giorni è tornato al centro dell’attenzione con una hit in collaborazione con i Finley. Si tratta del remix in chiave pop punk del brano “Dove e quando”, tormentone dell’estate 2019 cantato da Benji&Fede. Peccato che non tutti i fan dell’ex band si sono detti d’accordo, tanto da protestare su Twitter.

Ma questa è un’altra storia…