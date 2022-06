Dopo tre anni d’amore è finita la favola di Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Ad annunciare la separazione è stato proprio quest’ultimo con una lunga lettera molto intensa nella quale fa spazio ai suoi sentimenti. Qual è stata invece la reazione dell’attrice?

Bella Thorne annuncia la rottura su Instagram?

Bella Thorne e Benjamin Mascolo avrebbero dovuto sposarsi ma all’improvviso qualcosa tra loro si è rotta irrimediabilmente. Poco prima che l’ex cantante del duo Benji e Fede annunciasse la fine della loro storia, la Thorne pubblicava una storia sibilina tramite il suo profilo Instagram decantando la sua solitudine.

Un breve video (in apertura) nel quale le sue parole trovano adesso spiegazione nella più articolata lettera di Mascolo. “Mi sveglio sola”, scrive la Thorne, accompagnando le sue parole da una emoji con gli occhi a cuore.

Si è trattato del suo modo per annunciare la rottura? Per il momento non è chiaro ma ad ogni modo la sua reazione non sarebbe particolarmente piaciuta ai fan della coppia che avrebbero visto il differente modo usato dal cantante per annunciare, in maniera decisamente più sentita, la fine della loro importante ed indimenticabile storia d’amore.