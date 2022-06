Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati dopo tre anni di amore. La celebre coppia si sarebbe dovuta sposare a breve ma purtroppo, alcune ore fa, il cantante ha comunicato la loro separazione.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati

“Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato, accettando me stesso con i miei innumerevoli difetti e imperfezioni. Non sarò mai in grado di esprimere pienamente a parole ciò che significa essere salvato da qualcuno”, ha scritto Benji nel suo lungo post.

Le sue parole proseguono:

Questa storia è una delle tante che finisce ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse. Innamorarsi è l’esperienza più bella che possa capitare nella vita. Le relazioni nascono e muoiono, come le persone: è il ciclo della vita, e io lo accetto. È stato meraviglioso. Auguro a lei il meglio e per lei ci sarò sempre.

Perché Benjamin Mascolo ha annunciato la fine della sua relazione con Bella Thorne pic.twitter.com/yCqhPREMRz — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 3, 2022