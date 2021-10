Benjamin Mascolo e Bella Thorne convoleranno presto a nozze, ma nel frattempo sono stati oggi ospiti a Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ospitata è stata l’occasione non solo per parlare della loro storia d’amore ma anche del primo film insieme, presto al cinema.

La pandemia da Covid ha messo a dura prova la storia d’amore tra Benjamin Mascolo e l’attrice Bella Thorne, tanto che il cantante, ex del duo Benji e Fede, ha dichiarato nello studio di Verissimo:

Il Covid è stato uno dei momenti più difficili per noi. Non potevo andare negli Stati Uniti a trovarla, e lei non poteva venire qua… E’ stata dura, ma ci sentivamo ogni giorno.