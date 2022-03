I dubbi su un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino si fanno sempre più insistenti. nuovi indizi social, infatti, aiutano a ipotizzare il ricongiungimento della famiglia e tra scatti negli stessi luoghi e l’anello che come per magia torna nuovamente al suo posto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ancora indizi sul ritorno di fiamma

Stefano De Martino ha tentato di smentire ma alla fine i segnali sono troppi per non credere al ritorno della felicità insieme a Belen Rodriguez. Con il passare dei giorni, infatti, mentre di Antonino Spinalbese si perdevano progressivamente le tracce, Stefano tornava prepotentemente nella vita della showgirl argentina.

Da qualche giorno, inoltre, la Rodriguez avrebbe ricominciato a sfoggiare la fede al dito insieme all’anello che Stefano le aveva regalato nel corso della loro relazione. I due inoltre avrebbero trascorso un weekend nella medesima romantica location, sulla neve a Courmayeur. Approfittando di motivi di lavoro, Belen si è cimentata in uno shooting con i suoi fratelli per il loro brand, ma con loro c’era anche il conduttore ed ex ballerino.

Stefano, tra i due, continua ad essere colui che ha preferito mantenere il massimo riserbo sul presunto ritorno di fiamma, tanto da smentirlo nei giorni scorsi tra le pagine del settimanale Gente:

Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo. Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita.

Belen, di contro, tra le pagine di Oggi aveva detto:

Ha le mie chiavi di casa mia, ma è qualcosa in evoluzione e a Stefano non piace che se ne parli.

