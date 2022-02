La vita privata di Belen Rodriguez continua ad essere al centro della cronaca rosa. Se, infatti, sul piano professionale la showgirl argentina ha da poco iniziato una nuova avventura che la vede protagonista de Le Iene, su quello privato, dopo la storia con Antonino Spinalbese, sembra esserci in corso un avvicinamento al suo ex marito Stefano De Martino.

Sarebbe stato proprio Teo Mammucari a volere a tutti i costi Belen Rodriguez al suo fianco, alla guida de Le Iene. A svelarlo è stata la showgirl e conduttrice argentina in una recente intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Gente.

Nel corso dell’intervista non sono mancate le domande relative alla sua sfera privata. Belen ha ribadito di sentirsi completa anche senza la presenza di un uomo:

Pare una cosa ovvia, ma per molte donne non lo è. Io ci sono arrivata sbattendoci più volte la testa. Ho sempre creduto che la vera felicità fosse stare in coppia. E quando è successo, l’ultima volta, ci ho creduto ancora.

Parole che, seppur tra le righe sembrano fare riferimento proprio alla sua ultima storia con Antonino Spinalbese che l’ha resa madre per la seconda volta della piccola Luna Marì:

Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui, non significhiamo nulla, e poi quando lui se ne va, cosa ci rimane? Io sono fortunata e fiera di poter contare su di me, sulla mia indipendenza economica. Non cerco più un uomo che mi completi. La mia completezza sono io. A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata con lei che si apre un’impresa di pulizia. E le dirò che non esiste il principe azzurro né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto.