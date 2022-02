Belen Rodriguez, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine in edicola da ieri, ha commentato la possibilità di vedere Jeremias e il padre all’Isola dei Famosi ed ha detto la sua sul famoso triangolo del Grande Fratello Vip.

Jeremias e mio padre all’Isola dei Famosi? Li vedrei molto bene. Mio fratello, l’altra volta non era concentrato, l’ha vissuta come se fosse in un hotel vista mare romantico. Adesso è fidanzato, innamorato, sarà più concentrato. E mio padre è uno “wild”, che sa fare tutto, darebbero certamente un bel contributo.