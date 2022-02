Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ora non è più un mistero. La showgirl argentina prossima alla conduzione de Le Iene ha rotto il silenzio parlando della sua vita privata nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera confermando il suo riavvicinamento all’ex marito e padre di Santiago.

Già da qualche tempo si è parlato di un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, confermato da una serie di scatti. Ora però è stata la stessa showgirl a parlare di sentimenti ammettendo al noto quotidiano:

In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena.