Quelle che fino a qualche giorno fa erano solo voci, adesso avrebbero trovato conferma. Sarà Belen Rodriguez a condurre con Teo Mammucari la nuova edizione de Le Iene in partenza dal prossimo mercoledì 9 febbraio su Italia 1.

Belen e Teo Mammucari conducono Le Iene

A confermare il gossip sulla prossima conduzione del programma di Davide Parenti, Le Iene, è stato il blog DavideMaggio.it, che in merito scrive:

Come annunciato da Davide Maggio su Instagram, i conduttori del programma di Davide Parenti saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari. I due si ritrovano dopo aver condiviso il sabato sera di Canale 5 nella squadra di Tu si que vales.

La coppia in passato ha anche condotto Scherzi a Parte e Sarabanda, confermando così il loro feeling sul palco. Una coppia collaudata, dunque, che si prepara al suo esordio imminente. Un esordio a Le Iene per Belen ed un ritorno per il comico romano.

Il blog televisivo tuttavia, aggiunge anche un’altra indiscrezione: