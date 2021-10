Ieri sera è andata in onda la prima puntata stagionale de Le Iene durante la quale è stato trasmesso lo scherzo a Giulia De Lellis. Il tema? Quasi scontato ma efficace: malattia e corna. I due incubi ricorrenti dell’influencer la quale si è resa protagonista della cattivissima burla.

Giulia De Lellis vittima dello scherzo de Le Iene

A rendersi complice dello scherzo de Le Iene ai danni di Giulia De Lellis, il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Tutto parte dalla scoperta da parte di Giulia, suo omonima e assistente, di alcuni sfoghi sul corpo che fa prontamente andare in paranoia la De Lellis. Anche il fidanzato Carlo ne evidenzia la presenza, finchè non si scopre che si tratta di sifilide, malattia sessualmente trasmissibile.

I due fidanzati si recano in una clinica milanese dove viene confermata la diagnosi di sifilide. A quel punto arriva anche la confessione choc di Carlo: ha tradito Giulia con la sua assistente. Da qui il putiferio: parolacce da parte della De Lellis, pianti e telefonate persino alla madre del fidanzato. Solo dopo avergli sottratto il cellulare per trovare l’ulteriore prova del tradimento, Giulia scopre che si tratta dello scherzo de Le Iene.

La reazione dopo la messa in onda dello scherzo

Dopo la messa in onda dello scherzo de Le Iene, Giulia De Lellis ha realizzato una serie di Instagram Stories in cui spiega qual è stata la sua reazione (video in apertura).

L’influencer si è detta “sconvolta” fino alla fine dello scherzo che non aveva assolutamente compreso:

Fossero state solo le corna, da Carlo non me lo sarei mai aspettato. Avrei potuto mettere in dubbio la cosa ma siccome c’era in mezzo la malattia non volevo crederci…

La De Lellis ha spiegato come da ipocondriaca abbia iniziato ad avere prurito ovunque:

E’ stato un incubo, sono stata veramente da cani! Ad un certo punto ho avuto un attacco di asma, Carlo è dovuto andare in farmacia a prendermi un farmaco per farmi respirare meglio, il collirio perché non riuscivo ad aprire gli occhi, mi ero fissata che avevo questi molluschi negli occhi…

Giulia si è scusata per qualche parolaccia di troppo ma alla luce del suo passato in fatto di tradimenti, è andata su tutte le furie. Ed il riferimento è ovviamente alla sua passata relazione con Andrea Damante.

Altro retroscena: all’improvviso, il fidanzato Carlo si sarebbe così mortificato per la reazione di Giulia che sarebbe scoppiato a piangere durante lo scherzo.