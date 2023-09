Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni fanno ormai coppia fissa. Non c’è stato bisogno di alcun annuncio ufficiale al fine di confermare la loro unione, ma sono bastate piuttosto le foto di coppia postate dalla showgirl argentina sui social, con le prime dediche romantiche rivolte all’imprenditore lombardo. Stefano De Martino è ormai (di nuovo) un lontano ricordo.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: la fuga d’amore sulle Dolomiti

Belen ed Elio hanno deciso di concedersi una fuga d’amore in un Resort e Spa tra le Dolomiti. Un modo perfetto per ricaricarsi in vista della ripartenza autunnale che li vedrà nuovamente impegnati anche con le rispettive vite professionali.

Dopo le presentazioni social, Belen si diletta a postare foto insieme, mentre i figli Santiago e Luna Marì sono con i rispettivi papà, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Lei, invece, si dedica a del sano relax in un resort in montagna tra voli in deltaplano e pose a due con il nuovo fidanzato.

La coppia si fa immortalare stesa sul prato, complice e dolcissima. Poi la showgirl argentina posta una Story in cui è solo lei protagonista ma nella quale si sente la voce di Elio: “Te la faccio tutta intera?” riferendosi alla foto da scattare. “E’ un video” sussurra lei. “Cosa?” domanda il neo fidanzato. “E’ un video… vieni” aggiunge la Rodriguez senza però riuscire a convincere l’imprenditore a raggiungerla.

A proposito della vacanza, Il Messaggero ha svelato il prezzo da capogiro della suite di coppia che ospita Belen Rodriguez ed il nuovo compagno:

La suite scelta dai fidanzatini è la Royal Pool e Spa Suite, il cui costo a notte si aggira intorno ai 3.180 euro. Il prezzo può variare in base al periodo in cui si sceglie di alloggiare, ma il resort rimane comunque uno dei più lussuosi.

Tra i servizi offerti: “zona benessere (Spa) privata, con vasca idromassaggio Jacuzzi, una doccia, due saune, lettini per i trattamenti e una whirlpool esterna sul terrazzo. Oltre agli esclusivi spazi interni, include servizi unici tra cui il servizio di Concierge dedicato”.