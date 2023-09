Nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha deciso di confermare, a suo modo, la nuova storia con Elio Lorenzoni, dopo l’ennesima rottura col marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. Con un post social, la showgirl argentina ha aperto le danze ad una serie di provocazioni, lasciando ai suoi follower la possibilità di sfogare le loro frustrazioni.

Belen Rodriguez e la “vecchia” foto di Elio Lorenzoni

Con una sorta di conto alla rovescia, Belen Rodriguez aveva esortato a ‘scatenarsi’ sotto al suo post, e così è stato. Da allora non sono mancati i commenti di critica nei confronti delle sue scelte di vita privata.

C’è chi ha tirato in ballo la velocità con la quale avrebbe voltato pagina dopo l’ennesimo tentativo di ricostituire la famiglia con l’ex marito Stefano De Martino e c’è chi invece ha tirato in ballo i due figli, Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente dall’ex ballerino e da Antonino Spinalbese.

Adesso però, nella vita dell’argentina è entrato Elio Lorenzoni, imprenditore lombardo, sebbene una foto dimostrerebbe la sua conoscenza da dieci anni. Oggi la showgirl ha postato un altro carosello nel quale compare anche una foto di Elio. Tuttavia sarebbe anche in questo caso una provocazione. A svelare il retroscena dietro quello scatto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano:

Elio e Belen. Queste foto sono di tempo fa, infatti lui da tempo la ha come foto profilo.

Sarà davvero così? Il profilo social di Lorenzoni è blindatissimo, ma non abbiamo motivi per non credere all’influencer.