“Bello vivere in libertà”, scrive Belen Rodriguez su Instagram, sotto l’ultimo video, scatenando una pioggia di inaudite critiche. La nuova svolta della showgirl argentina, “disturba” i suoi follower, che non apprezzano il fatto di aver archiviato così velocemente la sua storia con il marito Stefano De Martino. E non perdona la sua nuova felicità con Elio Lorenzoni, tirando in ballo responsabilità e figli.

Belen Rodriguez e la (ritrovata) libertà

I follower di Belen Rodriguez hanno indossato l’elmetto dell’ipocrisia e del perbenismo e si sono calati nei panni di giudici, pronti a puntare il dito contro una donna, prima ancora che madre. La sua colpa? Stare cercando ancora la sua felicità.

Ma per qualcuno, quella ricerca costante è ben distante dal concetto di libertà. E non mancano le critiche durissime rivolte alla showgirl che, consapevole di ciò che andrà a leggere, finge di essere incurante alle parole di hater e non.

“Sì, ma i tuoi figli non credo siano felici di essere sballottati da un padre all’altro”, sentenzia qualcuno tra i commenti, ricevendo centinaia di like, “Ok la libertà ma anche responsabilità”, scrive ancora a caratteri cubitali.

“Tu non sei libera!”, tuona un altro follower, “Una donna libera è colei che non teme la solitudine e non necessita di un uomo a tutti i costi!!”. Ed ancora: “Quando una persona ostenta tutta questa felicità/libertà è perché vuole autoconvincersi di esserlo”.

Belen, dunque, non sarebbe in realtà felice? Il popolo dei social ne sembra convinto.