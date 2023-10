Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova: dubbi sulla sua salute, come sta?

Dalle notizie del trasferimento a Brescia senza figli all’avvistamento in una clinica a Padova: cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Sono giorni di attesa, silenzi e preoccupazione, questi, dopo le ultime notizie sulla showgirl per nulla rassicuranti.

Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova

L’ultima notizia sul conto della conduttrice argentina arriva da Il Mattino di Padova, poi ripresa da diversi altri organi di stampa autorevoli – a partire da Il Messaggero – secondo i quali Belen Rodriguez nei giorni scorsi sarebbe giunta a Villa Maria, clinica padovana.

Interpellata dai giornalisti, la struttura si sarebbe (ovviamente) trincerata dietro un ‘no comment’:

Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti.

Ma perché Belen si sarebbe recata nella clinica di Padova? In seguito alle ospitate saltate, alla sua eccessiva magrezza e alle parole in tv di Fabrizio Corona, pare proprio che la Rodriguez stia attraversando un periodo tutt’altro che semplice. Il Mattino scrive in merito: