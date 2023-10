Il brutto periodo per Belen Rodriguez non sarebbe ancora passato. La showgirl argentina è sparita non solo dal piccolo schermo ma anche dai social, preoccupando non poco i fan. Il dimagrimento eccessivo – Belen ha ammesso di aver perso ben sette chili – unito a questo silenzio ed alle parole di Fabrizio Corona – “Non sta bene” – avrebbero alimentato le voci di una crisi personale di Belen dopo la nuova separazione da Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, come sta? Alleanza tra De Martino e Spinalbese

Adesso Belen Rodriguez starebbe tentando di cercare la sua serenità lontana da Milano e da sola, senza i due figli Santiago e Luna Marì. Per questo, secondo gli ultimi gossip non ancora smentiti dalla diretta interessata, avrebbe deciso di trasferirsi a Brescia iniziando una convivenza con il nuovo compagno Elio Lorenzoni.

Una relazione, la loro, mai direttamente confermata ma che sarebbe stata appurata dalle immagini dei settimanali di gossip che avrebbero immortalato i baci tra i due. I figli Santiago e Luna Marì, intanto, sarebbero rimasti in città con i nonni e con i rispettivi padri Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Belen invece centellina i contenuti da postare online e lo fa pubblicando solo sponsorizzate o citazioni ad hoc, come l’ultima di Elio Germano con cui, scrive Vanity Fair, “la showgirl sembra rispondere, seppur indirettamente, a quelli che parlano di lei senza sapere”.

Mentre la Rodriguez avrebbe lasciato Milano per vivere con Elio Lorenzoni, nel capoluogo meneghino i suoi due ex, Stefano De Martino ed Antonio Spinalbese, avrebbero trovato una inedita alleanza, come evidenziano i loro movimenti social. Se l’ex ballerino pare abbia voltato pagina con Martina Trivelli, l’ex Vippone dal cuore irrequieto avrebbe una sola donna nella sua vita, ovvero la piccola Luna Marì.