Come procede la vita sentimentale di Belen Rodriguez? Nelle ultime settimane si è parlato molto del presunto periodo delicato e complesso che la showgirl starebbe attraversando. Prima di sparire dai social si era mostrata estremamente magra e la stessa aveva confermato ai suoi follower di aver perso ben sette chili. Adesso spunta un nuovo retroscena, secondo cui sarebbe andata a vivere da sola e senza i figli dal nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez, prove di convivenza con Elio? Il gossip

Era stato l’ex compagno storico, Fabrizio Corona, a svelare in due occasioni televisive – Belve e Domenica In – l’attuale fragilità di Belen Rodriguez. La showgirl non ha mai smentito le voci e questo aveva alimentato ulteriormente la preoccupazione da parte di molti fan.

Sul piano sentimentale, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, l’argentina si era legata a Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano che starebbe frequentando ormai da diversi mesi. Adesso è giunta una segnalazione a Deianira Marzano, secondo la quale la donna sarebbe andata a convivere con lui.

Nel dettaglio, Belen avrebbe lasciato Milano e si sarebbe trasferita a Brescia, in casa dell’uomo, da sola e senza i suoi figli Santiago e Luna Marì, che starebbero attualmente vivendo con i nonni materni ed i rispettivi padri, ovvero Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Sarà vero? Non ci è dato sapere, ma secondo quanto emerso, Belen e Elio starebbero facendo le prove di una possibile convivenza futura. Suona strana, tuttavia, la decisione di lasciare Milano e trasferirsi senza i figli, ma è possibile che ciò sia legato in parte anche al periodo complicato che la showgirl starebbe vivendo. In attesa che sia lei a parlarne apertamente.