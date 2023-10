“Belen Rodriguez non sta bene”: showgirl ‘sparita’ dai social e dimagrita, mamma Veronica e sorella Cecilia corrono in aiuto

Cosa succede a Belen Rodriguez? La showgirl argentina sembra sparita dai social e le parole di Fabrizio Corona, prima sui social, poi in diretta tv a Domenica In, hanno destato preoccupazione presso i suoi fan. Belen sta davvero passando un brutto periodo? Una cosa è certa: la showgirl e conduttrice avrebbe dato forfait a due trasmissioni.

Belen Rodriguez, brutto periodo per la showgirl?

Era attesissima per le prime interviste dopo l’ennesima separazione da Stefano De Martino, eppure Belen Rodriguez ha preferito prendersi una pausa. “Magari oggi non sta bene, ma può sicuramente riprendersi”, dice intanto il suo ex storico, Fabrizio Corona, evidentemente anche lui preoccupato per le sue condizioni.

La rottura da Stefano, evidentemente, ha avuto delle serie conseguenze su Belen, e mentre De Martino assiste alla partita di calcio del primogenito Santiago, la secondogenita di Belen, Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, ha trascorso il weekend con gli zii Cecilia e Ignazio Moser lasciando che mamma Veronica potesse prendersi cura della figlia.

A destare qualche preoccupazione di troppo, non solo il prolungato silenzio social, oltre a qualche Stories “sponsorizzata”, ma anche l’eccessiva magrezza della showgirl, notata da alcuni follower ai quali la stessa Rodriguez aveva confessato i chili persi: “Ho perso 7 chili, non è stato un periodo facile”.