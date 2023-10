Belen Rodriguez sta male? Dopo la mancata ospitata a Stasera c’è Cattelan era intervenuto Fabrizio Corona, il quale aveva preso le difese della sua ex fidanzata ed aveva aggiunto anche dei particolari che non erano passati inosservati.

Belen Rodriguez sta male? I dubbi dopo le parole di Fabrizio Corona

La mancata ospitata da Alessandro Cattelan, aveva portato quest’ultimo a scagliarsi contro Belen Rodriguez con un monologo in apertura del suo programma, il quale non era piaciuto a tanti. In particolare a Fabrizio Corona, che aveva tuonato contro Cattelan:

Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato.

Nelle sue parole, l’ex re dei paparazzi aveva insinuato il dubbio sulle condizioni di Belen. Oggi, Corona ha rifatto lo stesso a Domenica In, commentando la vicenda e aggiungendo:

Magari Belen non sta bene, avrebbe bisogno di un aiuto ma non entro nel merito […] Sai che non sta bene, evita no? Anche la tua amica Sabrina (Ferilli, ndr) l’ha difesa ed ha fatto bene.

“Magari chi lo ha fatto non sapeva che Belen non stava bene…”, ha commentato Mara Venier. “Lui è radical”, ha aggiunto Corona, riferendosi ancora a Cattelan.

Belen Rodriguez sarebbe dovuta andare anche a Domenica In ma sarebbe saltata anche questa ospitata. Lo ha svelato Mara Venier dopo l’indiscrezione di DavideMaggio.it. La conduttrice ha però precisato: