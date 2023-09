Belen Rodriguez continua ad essere nella testa di Fabrizio Corona, che dopo l’intervento di Alessandro Cattelan, è intervenuto in difesa dell’argentina. Poco prima, ospite di Belve, l’ex re dei paparazzi aveva parlato della Rodriguez ammettendo i suoi errori.

Fabrizio Corona ha ammesso a Francesca Fagnani di aver amato Belen Rodriguez ma di averle anche fatto del male. Ne sarebbe ben consapevole, come spiega al programma di Rai2:

Belen l’ho amata. Ma mi chiedo: ho fatto a Belen delle cose brutte. Se uno ama davvero, farebbe quelle cose? No. Mi ha perdonato perché a differenza di Nina Moric ha saputo vedere che sono una persona buona. Le cose brutte che ho fatto? Andiamo alle Maldive, facciamo il posato per Chi e poi i miei paparazzi, successivamente, ci fanno delle foto mentre facciamo l’amore. Per quelle foto è stata male 5 giorni, solo dopo ha saputo che le avevo vendute io. Ma senza quelle foto, oggi non sarebbe Belen.