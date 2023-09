Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno avuto davvero dei rapporti intimi? Cosa c’è di vero dietro al chiacchierato matrimonio annunciato dal chirurgo dei Vip? A quanto pare poco, se non addirittura nulla, almeno stando alle parole di Corona rese ieri sera a Belve.

Giacomo Urtis e l’amaro sfogo dopo le parole di Fabrizio Corona

Una Francesca Fagnani divertita, ha reso conto a Fabrizio Corona del presunto matrimonio. Dopo aver svelato di aver chiesto in sposa la giovane fidanzata e di aver ricevuto un secco no, Corona ha replicato ai gossip su Urtis:

Stiamo organizzando. Io e Giacomo siamo amici da anni e anni. Abbiamo un rapporto… Lui ci ha creduto e ci è rimasto male. Ora è spaventato da ciò che sto per dire. Sarà lì davanti allo schermo a vedere se smentisco o confermo. Ma se ho chiesto di sposare Sara e ha detto di no, non vado da lui come ripiego!

L’ex re dei paparazzi ha anche smentito di aver avuto rapporti omosessuali, ma non ha escluso che ciò non possa accadere con Giacomo Urtis, dal momento che starebbe per completare la transizione in donna:

Sempre sulla sottile linea ironica che sta nel cavalcare la notizia. Tra noi c’è un bene immenso. Se avessi avuto omosessuali lo avrei detto. Magari ora che diventa donna chissà. Ora si chiama Jenny, manca una parte della transazione.

Ma come ha replicato a tutto ciò Giacomo Urtis? Il chirurgo non l’ha presa affatto benissimo e nella notte ha affidato a Instagram un duro e lungo sfogo: