Matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona? La verità sul loro rapporto l’ha svelata l‘ex re dei paparazzi ospite a Belve, lo stesso programma in cui il chirurgo dei Vip ha svelato le future nozze con l’imprenditore catanese. A quanto pare però, non ci saranno, o almeno, non sarebbero attualmente in programma.

Per Giacomo Urtis, quella del matrimonio con Fabrizio Corona sarebbe tutt’altro che una trovata pubblicitaria. Intervistato recentemente da La Zanzara, il chirurgo estetico ha ribadito:

Guarda che è vero! Me l’ha chiesto lui. Vedrai, come vede che è una cosa sostanziosa: Fabrizio mi sposa. Non l’abbiamo detto per fare gossip o venderci, è la verità, mi ha chiesto di sposarlo.

Parole che tuttavia sarebbero in netta contraddizione con quelle di Fabrizio Corona che incalzato dalla Fagnani ha ironizzato: “Stiamo organizzando”. La conduttrice ha ricordato al suo ospite di non aver avuto nulla di serio con Urtis, se non un “assaggio”, ma lui ha negato: “Se avessi avuto delle esperienze omosessuali lo direi; magari ora che diventerà donna… potrebbe essere”, ed ha aggiunto, “Ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione”.

A proposito della transizione, sempre l’ex Vippone ha raccontato a La Zanzara:

Sono in transizione, prendo gli ormoni, ma non me lo taglierei. Se farò anche quell’operazione? Per il momento no: sono così. Però sto prendendo gli ormoni. È che sto passando questo momento di transizione e voglio poter mettere un perizoma come lo mette un’altra dottoressa. Quanti interventi faccio? Magari ne faccio uno all’anno. L’altro giorno ho rifatto le labbra, ma cavolate. Per ora ne ho fatti circa 40. Il didietro l’ho rifatto è la verità e lo ammetto.

Cosa ho rifatto? Nulla di che, mi trucco un po’. Però da quando sono più femminile i gay non mi guardano più e mi vogliono gli etero. Tutti gli etero che mi guardano vogliono me per come sono. A me piacciono i maschi sì. Ora poi con gli ormoni non tutto funziona come prima. Se rifarei il davanzale? Ma sì però piccole: le vorrei come Martina Smeraldi.