Sara Barbieri, ecco chi è la fidanzata di Fabrizio Corona

Sara Barbieri è la giovane fidanzata di Fabrizio Corona, noto ex paparazzo italiano. La sua età è di 23 anni, con una differenza di 26 rispetto all’imprenditore catanese. Scopriamo tutte le curiosità sulla loro relazione.

Sara è una modella di professione e attualmente convive con Fabrizio a Milano, dove dividono casa anche con Carlos, figlio di Corona e Nina Moric.

La vita professionale di Sara Barbieri è centrata nel mondo della moda. Ha partecipato a numerose campagne pubblicitarie per marchi di abbigliamento e gioielli, tra cui Dolce e Gabbana. La sua presenza come modella è molto attiva su Instagram, dove condivide spesso scatti e lavori legati al suo mondo professionale.

Prima della sua relazione con Fabrizio Corona, Sara Barbieri ha avuto una storia con Salmo.

La relazione tra Sara e Fabrizio è diventata pubblica circa un anno fa, con alcuni scatti e video condivisi sui social media da entrambi.

Nel corso di un’intervista con il settimanale Chi, Fabrizio Corona ha annunciato il suo desiderio di sposare Sara Barbieri:

Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato, ma siamo insieme da un anno. Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 in meno di me, ma non una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri.