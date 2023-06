Pierpaolo Pretelli, Giulia Accardi ed il bagno-gate. La giornata odierna è stata caratterizzata da un gossip sollevato dalla pagina di The Pipol e prontamente smentito dai due protagonisti. Un selfie postato dalla influencer e poi rimosso ha acceso un vespaio di chiacchiere, smentite e (presunte) conferme.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Accardi ed il bagno-gate

Pierpaolo e Giulia (non Salemi) sono attualmente entrambi in quel di Formentera. La Accardi avrebbe commesso un piccolo errore pubblicando uno scatto nelle sue Instagram Stories in cui appare un uomo di spalle davanti ad un wc in un bagno senza porta, di schiena.

Di chi si tratta? Per molti utenti social non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe proprio di Pierpaolo Pretelli. Lui però smentisce prontamente (con ironia) e lo stesso fa la Accardi, che dopo aver rimosso la foto in questione sostiene di non conoscere affatto Pierpaolo, addirittura di non essersi neppure rivolti la parola sebbene siano nello stesso gruppo.

A poche ore dall’esplosione del gossip, The Pipol torna alla carica e pubblica una chat privata di Giulia Accardi, nascondendone però il contenuto, lasciando intendere che dalla conversazione in questione l’influencer confermerebbe l’effettiva presenza di Pierpaolo nel famoso bagno. Ecco cosa si legge nella descrizione del post:

Abbiamo ricevuto una chat privata che conferma la presenza di Pretelli in bagno. Una presenza casuale. Nessuno ha insinuato niente. Non la pubblichiamo per rispetto delle nostre fonti, non ci appelliamo al diritto di cronaca perché si tratta di cazzeggio. Cara Giulia Accardi, dormi sonni tranquilli nessuno insinua niente. Era la cronaca di una foto. Stop. Caro Pretelli, sei giovane di questo mondo impara una regola: la smentita è una doppia conferma. Se però vogliamo continuare, autorizzateci a pubblicare la chat (?) Fidatevi di noi, andate in spiaggia che si sta meglio.