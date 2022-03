Antonio Medugno si è raccontato su SuperGuidaTv e nel corso dell’intervista ha svelato cosa ha rappresentato per lui l’esperienza al Grande Fratello Vip. Nella Casa il tiktoker è riuscito a far emergere non solo il lato estetico fino a quel momento conosciuto, ma anche quello umano, con tutti i pregi ed i difetti.

Antonio Medugno: cosa pensa di Jessica e Soleil

Non si è pentito di nulla, Antonio Medugno, nel corso della sua esperienza al GF Vip. Tuttavia il crollo avuto proprio il giorno in cui è uscito, forse lo avrebbe evitato.

In merito alla vittoria andata a Jessica Selassié, ha commentato:

Volevo vincesse Delia perché il rapporto che ho costruito con lei è davvero speciale. Jessica però l’ha meritato. E’ una ragazza che ha avuto una rinascita personale. Sono contento che sia stata premiata e che il pubblico abbia apprezzato il suo lato umano.

Proprio nei confronti di Jessica, Medugno aveva mostrato un certo interesse iniziale. Nel corso dell’intervista ha svelato cosa pensa di lei e del suo rapporto con Barù:

Jessica mi piaceva molto caratterialmente. Mi ha colpito la sua dolcezza. Jessica però ha messo subito le mani avanti spiegandomi il rapporto che aveva con Barù. Poi sono diventato amico di entrambi. A Jessica avevo dato anche dei consigli. Non riuscivo a comprendere però come mai Barù non cedesse alle sue avances. Lui è il tipico uomo che lancia il sasso e nasconde la mano. Per questo a Jessica avevo cercato di aprire gli occhi. Le avevo detto che doveva essere lei a capire se valeva o meno la pena. Ad oggi, penso che loro non si frequenteranno fuori la casa. Non è un problema di telecamere. Non c’è l’interesse a far nascere qualcosa.

Con la più piccola delle Selassié, Clarissa, invece, Antonio ha spiegato di aver avuto un chiarimento e ad oggi preferisce non avere legami dopo le ultime delusioni. Tuttavia qualcuno ha notato una vicinanza sospetta a Soleil durante la finale del GF Vip:

C’è un’amicizia bellissima e un rispetto reciproco. Soleil è una di quelle poche persone che mi hanno capito tra le righe. Prima di dare un giudizio, è sempre venuta da me per confrontarsi. Ho apprezzato molto questo suo lato del carattere. Spero di saldare questo legame anche fuori la casa. E’ una ragazza carismatica, vera. Purtroppo si è trovata ad essere usata come pedina nella storia tra Delia e Alex. Non vedo l’ora di lavorare con lei. Abbiamo dei progetti insieme.

Antonio ha anche svelato che i due si erano già visti prima del GF Vip:

Ci siamo visti una volta a Capri ed eravamo entrambi con le nostre famiglie. In quell’occasione però ci siamo solo visti.

Ad averlo in parte deluso sono stati Basciano e Barù, i quali avrebbero minimizzato sui suoi problemi alimentari. Alessandro gli ha poi chiesto scusa?