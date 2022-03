Barù, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip e del suo rapporto con Jessica Selassiè: cosa è accaduto tra di loro dopo la fine del reality show?

L’ex concorrente del GF Vip conferma di essere stato vero al 100% e racconta cosa significa il suo buffo soprannome: “Cosa vuol dire Barù? Mio padre quando mi ha visto nascere, ero prematuro con gli occhi grossi e sembravo un polpo… e disse che sembravo una nuova specie. Chi mi chiama Gherardo? Non tante persone…”.

Barù ha svelato di avere avuto un paio di storie importanti nella sua vita:

Ho avuto storie d’amore importanti? Sì, un paio di volte mi sono innamorato. Come sono in quei momenti? Spero di essere carino. Sarei pronto a diventare papà, un paio d’anni e sarò pronto. No, non c’è la donna al momento. Come deve essere? Non ho mai avuto un ideale. Deve essere simpatica e farmi ridere. Intelligente e… basta!

E su Jessica Selassiè, il food blogger ha raccontato:

Cosa provo per Jessica? E’ fantastica. E’ una di quelle donne intelligenti e che fanno ridere. C’è una grande amicizia. Non c’è stato niente di fisico ed io non volevo fare nulla. Dei piccoli bacini… però niente di che. E’ una bella donna, non credo che sia innamorata… non ci conosciamo. Ci dobbiamo conoscere fuori dalle telecamere. Se mi piacerebbe vederla? Continuare l’amicizia sì… ma non sono innamorato.

State tranquilli e dateci i nostri spazi. Credo che adesso non sia il momento per nessuno di noi due. Non voglio avere una storia romantica con nessuno. Sarà o non sarà? Siamo amici, punto. Credo che a lei la cotta sia passata.