Amici 21, gli inediti di Luigi, Albe, Alex e Sissi: ecco chi è primo

Alla vigilia del nuovo appuntamento con il Serale di Amici 21, dalla mezzanotte di oggi, 30 aprile 2022 sono disponibili gli inediti dei cantanti ancora in gara. I nuovi singoli inediti sono stati distribuiti sulle piattaforme di streaming e negli store online e vedono protagonisti i 4 cantanti ancora in gara, ovvero Luigi, Albe, Alex e Sissi. Come stanno andando?

Amici 21, gli inediti dei cantanti in gara

I brani disponibili sono, nel dettaglio, “Karma” di Albe, “Senza chiedere permesso” di Alex, “Tienimi stanotte” di Luigi e “Dove Sei” di Sissi. Si tratta di pezzi che in qualche modo sono già conosciuti ed amati dal pubblico di Amici 21 in quanto abbiamo avuto modo di conoscerli già nel corso delle prove e dello stesso serale.

In merito alla sfida degli inediti dei cantanti di Amici 21, a primeggiare già a poche ore dal lancio è Luigi Strangis che si è piazzato primo nella chart di Itunes Italia. Alle spalle di “Tienimi stanotte” troviamo l’inedito di Alex mentre in terza posizione si piazza That That di Psy.

Albe si troverebbe in fondo alla classifica, meglio di lui persino LDA. Per Luigi, invece, grande successo anche social, dove il suo nome è inevitabilmente balzato in cima alle tendenze di Twitter.

Le prossime puntate di Amici 21 saranno decisive dal momento che anche questa edizione del talent show targato Maria De Filippi è giunta ormai alle sue battute finali. E probabilmente proprio Luigi potrebbe ottenere un posto di primo piano in merito ai candidati alla vittoria finale.