C’è grande attesa in vista della nuova puntata del serale di Amici 21 in programma per stasera, sabato 30 aprile 2022. Al termine della puntata del talent condotto da Maria De Filippi, come da tradizione, sarà comunicato il nome del nuovo eliminato. Intanto la redazione avrebbe spoilerato involontariamente i due candidati al ballottaggio finale (ATTENZIONE SPOILER!)

Amici 21 serale: lo spoiler sugli eliminati provvisori

Da qualche giorno online circolano le anticipazioni sul nuovo eliminato di Amici 21 in occasione del nuovo serale di oggi 30 aprile. A due settimane dalla finale del talent show, la redazione sarebbe inciampata in uno spoiler involontario.

Stando a quanto reso noto dagli amici di Novella 2000, sui social è stata condivisa una foto tratta dalla registrazione che mostra i tre giudici. Alle loro spalle però si notano anche Nunzio ed Albe seduti sui due cubi rossi. Saranno proprio loro, secondo le anticipazioni, a scontrarsi durante il ballottaggio finale per l’eliminazione.

Sono i due allievi, il ballerino ed il cantante, ad aver scoperto al termine della puntata il loro destino solo una volta tornati in casetta.