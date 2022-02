Alex Belli a Sanremo 2022, i no di Chiara Ferragni, tampone (falso) positivo per Sangiovanni: i gossip

Il Festival di Sanremo 2022 regala anche molti gossip ed a raccogliere i principali è stato Giuseppe Candela per Dagospia, che li ha messi insieme alla vigilia della prima serata.

I gossip di Sanremo 2022

Alcuni ex gieffini, da Rosalinda Cannavò ad Alex Belli, sono approdati a Sanremo in vista dell’esordio della kermesse. I due ex Vipponi hanno documentato i loro viaggi attraverso le loro Instagram Stories ma è stato Candela a spiegare il motivo della loro presenza:

Al Victory Morgana Bay, noto locale della città, questa sera per una serata dedicata al Festival ospiterà personaggi del calibro di Alex Belli, Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca e tanti altri tronisti e habituè dei reality. Guest star della serata cipollino Massimo Boldi.

Tra gli altri gossip, non poteva mancare quello su Chiara Ferragni ed i suoi “no”:

Ventisei milioni di follower e un potere mediatico non indifferente. L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è da tempo corteggiata dal piccolo schermo da cui si tiene parecchio lontana, forse per evitare di bruciarsi. Gira voce che la moglie di Fedez abbia fornito due gentili ma netti no alla Rai che l’avrebbe voluta sul palco dell’Ariston ma anche, in alternativa, alla conduzione dell’Eurovision 2022. E la Ferragni costa parecchio, cifre che oggi solo le piattaforme possono permettersi.

Momenti di panico per Sangiovanni, che si esibirà sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival: