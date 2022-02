A poche ore dall’esordio del Festival di Sanremo 2022, non si parla solo di musica ma anche di look. Cosa vestiranno il padrone di casa Amadeus, i cantanti e le co-conduttrici? Scopriamo a seguire le prime anticipazioni sugli outfit.

Look Sanremo 2022: anticipazioni outfit

Cresce sempre di più la curiosità attorno ai look di Sanremo 2022. Cosa indosseranno i protagonisti della kermesse che saliranno sull’ambito palcoscenico del Teatro Ariston? A raccogliere le prime anticipazioni è stata la rubrica LookdaVip di Tgcom24.

Il padrone di casa e direttore artistico Amadeus, per questa sua terza edizione di Sanremo 2022 si affiderà nuovamente a Gai Mattiolo. Per lui lo stilista ha creato ben venti smoking, così da lasciargli libera scelta in base al suo mood. La moglie Giovanna Civitillo, invece, vestirà Rossorame.

Ad affiancare Amadeus saranno Ornella Muti, che veste Francesco Scognamiglio. Per lei il primo abito sarà in seta nera dedicato a Pompei. Lorena Cesarini vestirà Valentino mentre Drusilla Foer avrebbe rinunciato ad alcuni marchi in favore di quello di fiducia, Rina Firenze, sostenendo così le imprese italiane. Pare voglia promuovere anche la sostenibilià indossando capi già in suo possesso. Il look di Maria Chiara Giannetta sarà curato da Giorgio Armani mentre quello di Sabrina Ferilli da Alessandro Dell’Acqua, stilista di N21.

Cosa vestiranno invece i cantanti in gara? Achille Lauro ed Emma vestiranno Gucci, con un messaggio di libertà e anticonformismo. Noemi ha scelto una selezione di abiti speciali firmati Alberta Ferretti. I look de Le Vibrazioni saranno curati da Gaelle Paris mentre Rkomi veste Kean Etro. Ditonellapiaga indosserà degli outfit realizzati appositamente per lei da Lorenzo Serafini, Direttore Creativo di Philosophy.

Ed ancora, Michele Bravi indosserà Roberto Cavalli, mentre Massimo Ranieri opterà per Versace. Philipp Plein curerà i look di Giusy Ferreri mentre sarà Valentino a vestire Elisa e Blanco. Ana Mena indosserà Armani mentre La Rappresentante di Lista scelgono Moschino. Sangiovanni opta per Diesel mentre Irama Givenchy.